Crina Ionela Axinte, in varsta de 16 ani, din comuna Trifesti, este cautata de politisti dupa ce, in dimineata de 6 decembrie a plecat de acasa spre scoala, unde avea cursuri la clasa a VIII-a pana la ora 13, si nu a mai revenit.Oamenii legii au fost alertati seara, de mama fetei (Aurica Axinte). Copila are 1,50 m, 50 de kilograme, parul negru (lung) si barbia cu o despartitura la mijloc. Ultima oara, ea purta ... citeste toata stirea