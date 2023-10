Petronela Maria Draghiceanu, in varsta de 17 ani, este cautata dupa ce, in ziua de 18 octombrie, a plecat de la unitatea de protectie sociala din orasul Targu-Neamt, unde era institutionalizata, si nu a mai revenit. Ea are 1,55 m, 50 de kilograme, parul saten ... citeste toata stirea