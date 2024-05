Adolescenta disparuta

Denisa Marilena Cionach, in varsta de 16 ani, din municipiul Roman, este cautata de oamenii legii dupa ce, in dimineata de 19 mai, a plecat de la locuinta din satul Tonesti (al comunei oltene Leleasca) fara a mai reveni.Fata are 1,65 m, 47 de kilograme, parul saten (lung) si ochii caprui. ... citește toată știrea