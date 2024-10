Adolescenta disparuta

21.02.2023 01:05:35 00011 ZDana Maria Slavu, in varsta de 16 ani, din comuna Dobreni, este cautata de oamenii legii dupa ce, in ziua de 15 octombrie, dupa terminarea cursurilor, a plecat din municipiul Piatra-Neamt si nu a mai ajuns acasa. Disparitia a fost anuntata de bunicul fetei. Ea are 1,50 m, ... citește toată știrea