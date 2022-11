Stefania Andreea Dutcovici, o copila in varsta de 14 ani, din municipiul Piatra-Neamt, a fost data in urmarire generala dupa ce, in dupa-amiaza de 21 noiembrie, a plecat de acasa si nu a mai revenit.Disparitia le-a fost anuntata oamenilor legii pe la ora 18, de mama fetei (43 de ani). Ieri, in urma unor activitati ... citeste toata stirea