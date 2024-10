Adolescenti disparuti

Stefan Ionut Cos-tache, in varsta de 17 ani, institutionalizat intr-un centru social din municipiul Piatra-Neamt, este cautat de oamenii legii dupa ce, in ziua de 18 octombrie, a plecat din respectiva unitate si nu a mai revenit.El a mai plecat si anterior fara a anunta. Acesta are 1,80 m, 75 de kilograme si ochii caprui. Ultima oara, adolescentul purta blugi, hanorac si pantofi sport, toate negre. ... citește toată știrea