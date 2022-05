Agentia Nationala de Integritate: diferente nejustificate intre averea si veniturile realizate de presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene

Luni, 16 mai, Agentia Nationala de Integritate (ANI) a anuntat ca a constatat existenta unor diferente nejustificate intre averea dobandita si veniturile realizate si a sesizat organele de urmarire penala, in cazul presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene.Astfel, in cazul presedintelui CJ Neamt, ANI a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 196.100 de lei (aproximativ 43.519 euro) intre averea dobandita si veniturile realizate de catre acesta, ... citeste toata stirea