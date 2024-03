Agitatie politica in fieful lui Ionel Arsene, fostul baron de Neamt. Excluderi ciudate, demisii si dezertari

In interiorul partidelor din Neamt este mare framantare, acum fiind perioada in care se petrec importante "transferuri" de la o formatiune politica la alta, totul motivat de alegerile din acest an.Fosti sau alesi actuali, de mai mare ori mai mica anvergura, isi negociaza functiile la primarii, in viitoarele consiliile locale sau la consiliul judetean. Unii schimba culoarea politica, evident "in folosul cetatenilor", pentru ca o prevedere permite primarilor sa candideze din partea unui partid, ... citește toată știrea