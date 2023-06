Mihai Nicolae Zargiu, un barbat din comuna Alexandruu cel Bun (recidivist pentru furt si talharie) care, in noiembrie 2022, a agresat sexual o minora in varsta de 15 ani, a fost condamnat ieri la patru ani jumate de inchisoare cu executare.Momentan el se afla sub control judiciar cu interdictia de a parasi judetul. La ramanerea definitiva a sentintei, acestuia urmeaza sa-i fie recoltate probe biologice, in vederea ... citeste toata stirea