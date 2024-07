Agresor trimis dupa gratii

Stelian Ilisei, in varsta de 62 de ani, din comuna Razboieni, a fost condamnat la un an jumate de inchisoare cu executare, pentru nerespectarea ordinelor de protectie. El a mai fost condamnat si anul trecut la 11 luni de inchisoare, cu suspendare, si 60 de zile de munca in folosul comunitatii, pentru incalcarea ordinului de protectie si amenintare, iar in martie a fost arestat dupa ce a recidivat.Conform sentintei, pe 1 ianuarie anul acesta, el si-a amenintat cu moartea fosta sotie (Elena ... citește toată știrea