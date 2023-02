Aici sunt banii dumneavoastra! S-a aprobat bugetul Romanului pentru 2023

Joi, 2 februarie, cei 21 de consilieri locali s-au intalnit in sedinta pentru a dezbate mai multe proiecte de hotarare, cel mai important privind stabilirea modului in care se vor cheltui banii din taxele si impozitele romascanilor in anul 2023. Daca cei de la PSD, Pro Romania si PPUSL au considerat ca ar fi oportun sa se aloce o suma mai mare pentru inlocuirea conductelor de apa si canal, cei de la PNL, USR si IPM au considerat ca modul de gandire a bugetului de catre conducerea Primariei este ... citeste toata stirea