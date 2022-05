AJOFM Neamt organizeaza din nou bursa generala a locurilor de munca, in aceasta luna

Dupa trei ani de pauza, din cauza pandemiei, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Neamt va organiza din nou, in aceasta luna, Bursa generala a locurilor de munca.Evenimentul va avea loc vineri, 20 mai, incepand cu ora 9.00, in trei orase din judetul Neamt. In municipiul Roman, intalnirea dintre angajatori si potentialii angajati va avea loc si in acest an la cantina Grupului Scolar "Vasile Sav" din bulevardul Republicii, nr. 46. In Piatra Neamt, bursa va avea loc la ... citeste toata stirea