Al doilea accident rutier pe E 85 la Sabaoani vineri dupa-amiaza, un tir si doua masini implicate

Un al doilea accident rutier s-a petrecut vineri dupa-amiaza, 18 octombrie, in jurul orei 17.35, pe DN 2 - E 85, in zona comunei Sabaoani, in care au fost implicate un autotren si doua autoturisme. In zona, un alt accident a avut loc in jurul orei 16.20.Conform ISU Neamt, la ora 17:35, pompierii au fost solicitati sa intervina la cel de-al doilea accident rutier produs pe E 85, in comuna Sabaoani, accident in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren, in care se aflau doar ... citește toată știrea