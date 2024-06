Alegeri locale 2024: 1.500 de voturi au facut diferenta in cursa pentru Primaria Roman

Duminica, 9 iunie, romanii au fost chemati la urne pentru a-si alege primarii, consilierii locali, presedintii de consilii judetene si consilierii judeteni, in cadrul alegerilor locale, dar si europarlamentarii, in cadrul alegerilor pentru Parlamentul European. In municipiul Roman, alegerile pentru functia de primar au fost castigate de Laurentiu Dan Leoreanu (PNL), in timp ce in Consiliul Local Roman cele mai multe voturi le-a obtinut echipa PSD.Laurentiu Leoreanu, castigator ... citește toată știrea