Alegeri locale 2024: 11,89% prezenta la vot la ora 11 in Roman

Duminica, 9 iunie, romanii sunt chemati la urne pentru a-si alege primarii, consilierii locali, presedintii de consilii judetene si consilierii judeteni, in cadrul alegerilor locale, dar si europarlamentarii, in cadrul alegerilor pentru Parlamentul European.In judetul Neamt, prezenta la vot la ora 11 era de 13,39%, cand votasera 60.963 de alegatori - din care 20.480 in mediul urban -, procent mai mare decat media pe tara inregistrata la aceeasi ora, de 12,93%. La alegerile locale din 2020,