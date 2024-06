Alegeri locale 2024: Castigatorii primariilor in comunele din zona Roman

Duminica, 9 iunie, romanii au fost chemati la urne pentru a-si alege primarii, consilierii locali, presedintii de consilii judetene si consilierii judeteni, in cadrul alegerilor locale, dar si europarlamentarii, in cadrul alegerilor pentru Parlamentul European. Datele din procesele verbale publicate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), date partiale, arata cum se inclina balanta in cursa pentru fotoliile de primar din comunele din zona Roman:Bahna: Patrascu Gheorghe (PNL) - 44,11%; ... citește toată știrea