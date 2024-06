Alegeri locale 2024. Cine sunt cei care vor conduce judetul Neamt in urmatorii patru ani

Duminica, 9 iunie, romanii au fost chemati la urne pentru a-si alege primarii, consilierii locali, presedintii de consilii judetene si consilierii judeteni, in cadrul alegerilor locale, dar si europarlamentarii, in cadrul alegerilor pentru Parlamentul European. Conform datelor publicate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) miercuri, candidatul PSD, Daniel Vasilica Harpa a castigat functia de presedinte al Consiliului Judetean Neamt. De asemenea, PSD a obtinut cele mai multe voturi in ... citește toată știrea