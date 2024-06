Alegeri locale 2024. Cosmin Ancuta: "Vreau ca toti cetatenii Romanului sa inteleaga ca si dupa 9 iunie exista viata"

Duminica, 9 iunie, romanii sunt chemati la urne pentru a-si alege primarii, consilierii locali, presedintii de consilii judetene si consilierii judeteni, in cadrul alegerilor locale, dar si europarlamentarii, in cadrul alegerilor pentru Parlamentul European.Cosmin Ancutacandidatul USRla functia de primar al municipiului Roman, a votat la ora10la una dintre sectiile amenajate la Scoala"Roman Musat",insotit de membrii familiei."Astazi am votat in principal pentru ca, dincolo de faptul ... citește toată știrea