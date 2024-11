Alegeri prezidentiale 2024, turul I: 24,64%, prezenta la vot la ora 14 in municipiul Roman

Duminica, 24 noiembrie, romanii sunt chemati la urne pentru a-si alege presedintele, in cadrul primului tur al alegerilor prezidentiale din acest an.In judetul Neamt, prezenta la vot la ora 14 era de 25,04%, cand votasera 113.697 de nemteni - dintre care 45.109 in mediul urban -, procent mai mic decat media pe tara inregistrata la aceeasi ora, de 27,11%. La nivel national, la ora 14, cele mai ridicate procente la iesirea la vot se inregistrau in judetele: Ilfov (29,91%), Olt (29,89%) si Arges ... citește toată știrea