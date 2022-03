Alergare montana - Podium nemtean in Hasmas Winter Trail

Desfasurata sambata in orasul Balan (judetul Harghita), editia a IV-a a intrecerii de alergare montana "Hasmas Winter Trail" a avut, la final, podium nemtean.Traseul a insumat 18 kilometri, cu o diferenta de nivel de 1.100 metri. La start s-au aliniat aproximativ 70 de competitori, fiecare cu experienta in concursurile de profil. Pentru a treia oara la acest concurs, victoria de la finalul sectiunii Open i-a revenit nemteanuluilui Ionut Alexandru Husariu. Acesta ii reprezinta in competitii pe ... citeste toata stirea