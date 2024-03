Alerta in Romania: Barajul Bicaz e verificat dupa cutremurul din aceasta dimineata

ISU Neamt anunta ca se fac verificari in localitatile din zona barajului de la Bicaz, dupa cutremurul care a avut loc in aceasta dimineata, cu epicentrul intre Bicaz si Izvorul Muntelui."Ca urmare a manifestarii unui cutremur cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 12.9 km de la ora 08:36 in judetul Neamt (la 20 km V de Piatra-Neamt, 65km V de Roman, 76 km NV de Bacau, 78 km S de Suceava) la nivelul ISU Neamt au fost dispuse urmatoarele:- forte si mijloace de interventie au fost trimise in ... citește toată știrea