"Am incetat sa mai urasc". Declaratia unei refugiate din Ucraina, gazduita de Manastirea Sihastria

O tanara refugiata din caza razboiului din Ucraina, care si-a gasit adapost vremelnic la Manastirea Sihastria, in Neamt, spune ca s-a rugat si pentru detestatul presedinte Putin Membrii unei familii din Ucraina si-au gasit adapost la Manastirea Sihastria, in judetul Neamt, dupa ce au fugit de prigoana declansata de fortele ruse in tara vecina. Irina este din Harkov, oras distrus aproape total de bombardamente, fiind cazata la locasul de cult alaturi de o prietena, copii si soacra. A fost ... citeste toata stirea