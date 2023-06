In perioada 20 - 22 iunie 2023, la sediul Comisiei Europene din Bruxelles - Belgia a avut loc vizita de informare a Corpului Ambasadorilor Erasmus, coordonati de expert Ileana Racoviceanu, sub patronajul Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP) Bucuresti.Trei profesori nemteni, ambasadori Erasmus, au facut parte din delegatia nationala, respectiv Oana Gavriliu, de la Scoala Gimnaziala nr. 3 Piatra Neamt, Irina-Elena Patrauceanu, ... citeste toata stirea