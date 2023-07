O ambulanta in care se aflau patru persoane a fost implicata, luni, intr-un accident rutier in judetul Neamt.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Neamt au anuntat ca pompierii au fost sesizati luni, despre producerea unui accident rutier pe strada Marasesti in orasul Targu Neamt.In evenimentul rutier au fost implicate un TIR in care se aflau doua persoane, un autoturism in care se afla doar conducatorul auto si o ambulanta de ... citeste toata stirea