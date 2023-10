In perioada 20 - 26 octombrie, Politia Locala Roman a aplicat mai multe sanctiuni si avertismente in urma reclamatiilor primite la dispeceratul institutiei. Cea mai mare dintre acestea, in valoare de 30.000 de lei, a primit-o un romascan dupa ce a depozitat deseuri din carton si din materiale de constructii intr-o arie naturala protejata, cum sunt in zona Roman malul raului Siret sau malul raului Moldova, a anuntat primarul Leonard Achiriloaei in cadrul conferintei de presa de vineri, 27 ... citeste toata stirea