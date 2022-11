Amendati ca nu si-au supravegheat copiii care aruncau petarde

Parintii a doi minori in varsta de 10 si 12 ani din municipiul Piatra-Neamt au fost amendati, ieri dupa-amiaza, pentru ca si-au lasat copiii nesupravegheati, iar minorii au aruncat mai multe petarde langa niste oameni, pe strada Alexandru Lapusneanu, in zona Liceului Economic.Una din petarde a ajuns sub caruciorul cu care era transportat un copil."Facem apel pe aceasta cale, la parintii si tutorii care isi lasa nesupravegheati copiii! Aruncarea cu ... citeste toata stirea