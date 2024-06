Amenzi aplicate de ITM Neamt, in urma controalelor la salile de jocuri de noroc si pariuri

In perioada 29 mai - 1 iunie, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Neamt a efectuat verificari in cadrul unei campanii nationale privind modul in care sunt respectate prevederile legale privind incheierea si executarea contractelor individuale de munca, de catre angajatorii care desfasoara activitati in domeniul "Activitati de jocuri de noroc si pariuri" - cod CAEN 9200.Obiectivele actiunilor de control au fost de identificare si verificare a agentilor economici care activeaza in acest ... citește toată știrea