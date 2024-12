Amenzi aplicate de ITM Neamt pentru angajatori din domeniul constructiilor

Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Neamt a efectuat, in perioada februarie - decembrie 2024, verificari in cadrul unei campanii nationale privind respectarea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca la lucrarile din domeniul constructiilor, informeaza ITM Neamt.Obiectivele actiunilor de control au fost de crestere a gradului de implicare a angajatorilor si a lucratorilor din domeniul constructiilor in ceea ce priveste obligativitatea respectarii prevederilor legale ... citește toată știrea