Amenzi de 3 milioane de lei aplicate de Protectia Consumatorilor in Neamt, in primele opt luni ale anului

In perioada ianuarie - august 2022, comisarii din cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Neamt au desfasurat 1.684 de actiuni de control privind conformitatea produselor sau a serviciilor alimentare, nealimentare sau financiare, arata o raportare prezentata de CJPC Neamt in cadrul sedintei Colegiului Prefectural desfasurata marti, 27 septembrie.Ca urmare a constatarii nerespectarii prevederilor legale de catre operatorii economici verificati, in 1.062 cazuri au ... citeste toata stirea