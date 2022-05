Amenzi de 6.500 de lei aplicate de jandarmii nemteni in ultima saptamana

Mai mult de 90% din sanctiunile contraventionale aplicate de catre jandarmii nemteni in perioada 23 aprilie - 1 mai, in valoare totala de 6.500 de lei, au fost pentru incalcarea normelor de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, informeaza Inspectoratul Judetean de Jandarmi Neamt.Rezultatele misiunilor executate in perioada Sarbatorilor Pascale si 1 Mai reprezinta pentru jandarmii nemteni bilantul a noua zile de misiuni planificate, coordonate, gestionate si executate pentru ... citeste toata stirea