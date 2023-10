In perioada 1 - 30 septembrie, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Neamt a efectuat 246 de actiuni de control, din care 144 in domeniul relatiilor de munca si 102 in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Urmare finalizarii acestor actiuni, au fost dispuse 229 de masuri pentru remedierea deficientelor constatate, iar 110 angajatori au fost sanctionati cu 136 de sanctiuni contraventionale, din care 113 avertismente contraventionale si 23 de amenzi in cuantum de 99.900 de lei, informeaza ... citeste toata stirea