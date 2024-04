Amenzi de peste 35.000 de lei aplicate de ITM Neamt unor angajatori din domeniul intretinerii si repararii autovehiculelor

In perioada 23 - 26 aprilie, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Neamt a efectuat verificari in cadrul unei campanii nationale privind modul in care sunt respectate prevederile legale privind incheierea si executarea contractelor individuale de munca, precum si prevederile legale privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca de catre angajatorii care desfasoara activitati in domeniul "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 452, informeaza ITM Neamt.Obiectivele ... citește toată știrea