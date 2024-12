Amenzi de peste 380.000 de lei aplicate de ITM Neamt, in luna noiembrie

In luna noiembrie, Inspectoratului Teritorial de Munca Neamt (ITM) a efectuat 233 de actiuni de control, din care 167 in domeniul relatiilor de munca si 66 in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Ca urmare a finalizarii acestor actiuni, au fost dispuse 183 de masuri pentru remedierea deficientelor constatate, 64 de angajatori au fost sanctionati cu 87 de sanctiuni contraventionale, dintre care 52 de amenzi in cuantum de 382.100 lei si 35 de avertismente contraventionale, informeaza ITM ... citește toată știrea