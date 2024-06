Amenzi pentru carciumari

Saptamana trecuta, inspectorii de munca au verificat 25 de firme care detin restaurante si/sau baruri.La un angajator a fost identificata o persoana care muncea la negru, iar angajati cu acte in regula nu erau platiti, integral, pentru lunile aprilie si mai."Deficientele constatate la angajatori au fost urmatoarele: nerespectarea obligatiei de a incheia contract individual de munca, in forma scrisa salariatului, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii; nerespectarea obligatiei ... citește toată știrea