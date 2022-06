Ample perchezitii in penitenciare. Droguri pentru detinuti impregnate in scrisori, care erau apoi portionate

Anchetatorii DIICOT au efectuat perchezitii in zece penitenciare si la domiciile unor suspecti, pentrudestructurarea retelelor care introduceau droguri in puscarii Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - structurile Bacau si Giurgiu, impreuna cu ofiteri de politie judiciara, au efectuat, pe data de 16 iunie 2022, 27 perchezitii la domiciliile unor suspecti din judetele Prahova, Dambovita si Braila, in orasele Bacau, Piatra Neamt ... citeste toata stirea