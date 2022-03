Angajati ai unei firme de telecomunicatii, retinuti pentru furt de cablu telefonic

Joi, 10 martie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Romani au pus in executare, in judetul Bacau, doua mandate de perchezitii domiciliare, in cadrul unui dosar penal in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de furt calificat.Conform IPJ Neamt, din cercetari a reiesit ca, in perioada octombrie - noiembrie 20221, trei persoane cu varste cuprinse intre 18 si 33 ani, angajati ai unei firme de telecomunicatii, ar fi sustras 500 de metri de cablu telefonic prin ... citeste toata stirea