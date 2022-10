Angajatori din domeniul constructiilor, sanctionati de ITM Neamt

In perioada 5 - 7 octombrie, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Neamt a efectuat verificari in cadrul unei campanii nationale de identificare a cazurilor de munca nedeclarata la angajatorii care isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor, informeaza ITM Neamt.Obiectivele campaniei au fost de identificare si combatere a muncii nedeclarate, luarea masurilor care se impun pentru determinarea respectarii prevederilor legale de catre angajatorii care isi desfasoara activitatea in ... citeste toata stirea