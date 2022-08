Angajatori din domeniul forestier, verificati de ITM Neamt

In perioada 26 iulie - 5 august, Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Neamt a efectuat controale in cadrul unei actiuni nationale de verificare a respectarii prevederilor legale de securitate si sanatate in munca in ceea ce priveste modul de utilizare a echipamentelor de munca si a tehnologiilor de exploatare in parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere precum si de respectare a prevederilor legale in domeniul relatiilor de munca, ... citeste toata stirea