Apa cu presiune redusa noaptea in Roman, din cauza secetei accentuate

Marti, 26 iulie, companiaudeteana Apa Serv a anuntat ca, din cauza perioadei secetoase accentuate ce a condus la un consum excesiv de apa potabila si care a realizat un dezechilibru al nivelului de apa in rezervoare, este pusa in situatia de a furniza apa cu presiune redusa, existand si posibilitatea intreruperii temporare a furnizarii serviciului de alimentare cu apa potabila, in municipiul Roman, in intervalul orar 23.00 - 05.00 incepand cu data de 26 iulie pana la data de 3 august. ... citeste toata stirea