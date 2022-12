Din cauza unui scurtcitrcuit electric la o masina de spalat haine, in dupa-amiaza de 29 noiembrie, a izbucnit un incendiu in baia unui apartament situat la etajul II al unui bloc de pe strada Petru Rares (in municipiul Piatra-Neamt).Alarma s-a dat pe la ora 16.30, iar la locul evenimentului s-au deplasat ... citeste toata stirea