ApaVital: Clarificari privind facturarea apelor pluviale in municipiul Roman

Avand in vedere faptul ca in ultimele zile mai multe societati comerciale si institutii din municipiul Roman au primit facturi in care este inclusa si contravaloarea serviciilor de preluare la reteaua de canalizare si de epurare a apei pluviale si ca, tinand seama de precipitatiile consistente cazute in cursul lunii septembrie, in cazul unora dintre utilizatorii serviciilor ApaVital valoarea facturata pentru aceste servicii este relativ ridicata, facem urmatoarele precizari:Facturarea si ... citește toată știrea