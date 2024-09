ApaVital: Programul de furnizare a apei in municipiul Roman in urmatoarele doua saptamani

Compania ApaVital a anuntat ca este pusa in situatia de a furniza in continuare apa cu presiune redusa catre utilizatorii din municipiul Roman, existand si posibilitatea intreruperii temporare a furnizarii serviciului de alimentare cu apa potabila, in perioada in perioada 115 octombrie2024 (inclusiv), in intervalul orar 23.00 - 05.00.ApaVital arata ca masura este luata pentru refacerea rezervelor de apa, avand in vedere pierderile actuale semnificative de apa din reteaua de distributie, ... citește toată știrea