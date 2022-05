Aplicatia de plata pentru transport in comun 24pay, disponibila si in Roman

Aplicatia 24pay, solutie de plata digitala pentru transportul in comun dezvoltata de compania PTP Online si detinuta de PayPoint Romania, devine disponibila si in orasul Roman si ajunge, astfel, sa fie prezenta in 15 orase din toata tara. Datorita parteneriatului incheiat de 24pay cu compania Solelga COM SRL, locuitorii din orasul Roman si din imprejurimi vor putea achizitiona, incepand cu 10 mai, bilete si abonamente direct de pe telefon pentru transportul catre localitatile de pe ruta Roman - ... citeste toata stirea