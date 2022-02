Aplicatie digitala creata de liceeni din Romania, premiata la un concurs international. Cine sunt beneficiarii

Echipa mPower din Romania s-a clasat pe podiumul competitiei Solve for Tomorrow by Samsung, punand la punct o aplicatie digitala de mare interes. Colegiul National "Petru Rares" din Piatra Neamt a adaugat in vitrina cu trofeele obtinute la mari competitii inca una, locul II laSolve for Tomorrow by Samsung. In faza finala a intrecerii, in care au ajuns doar 25 de echipe dintre cele 242 participante, doua au fost de la liceul mentionat, lucru ce a constituit alta performanta. Solve for Tomorrow ... citeste toata stirea