Aproape 1.300 de cazuri de infectii respiratorii in judetul Neamt, in ultima saptamana

In judetul Neamt, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, infectii acute de cai respiratorii superioare si pneumonii) in sezonul 2022 - 2023 este de 16.964, mai mare decat cel inregistrat in aceeasi perioada a sezonului precedent (10.501 cazuri), informeaza Directia de Sanatate Publica (DSP) Neamt. 66% dintre imbolnavirile raportate in acest sezon sunt la copii cu varsta pana in 14 ani. In sezonul 2022 - 2023 au fost internate in spital 1.192 de persoane - cu 93 ... citeste toata stirea