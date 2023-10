In perioada 14 - 15 octombrie, politistii din Neamt au actionat pentru cresterea gradului de siguranta publica. Astfel, la data de 14 octombrie, in intervalul orar 14:30 - 23:30, si la data de 15 octombrie, in intervalul orar 15:30 - 22:30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga, impreuna cu specialisti din cadrul Ocolului Silvic Roman si Bacesti, au desfasurat activitati specifice, pentru cresterea gradului de siguranta al cetateanului, asigurarea unui climat de siguranta ... citeste toata stirea