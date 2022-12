Aproximativ 14.000 de articole pirotehnice, confiscate de politistii romascani

Politistii Biroului de Ordine Publica din cadrul Politiei municipiului Roman, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Roman, au pus in aplicaresambata,17 decembrie, un mandat de perchezitie domiciliara, in Roman, la domiciliul a doua persoane banuite de comercializarea, catre publicul larg, a articolelor pirotehnicefara drept."Din cercetari a reiesit faptul ca persoanele in cauza, cu varste de 58 si 64 de ani, din Roman, nu ar fi fost autorizate sa desfasoare activitati de ... citeste toata stirea