Arestari intr-un dosar de furt. Paguba este de 150.000 de euro

Doua persoane au fost retinute pentru 24 ore de politistii din Neamt, in urma unor perchezitii efectuate in cadrul unui dosar de furt calificat cu un prejudiciu de 150.000 de euro.Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, politistii au fost sesizati de catre administratorul unei societati comerciale din Vanatori-Neamt cu privire la faptul ca, in perioada 2018-2022, un barbat de 51 ani, in calitate de paznic, ar fi sustras in mod repetat bunuri ce apartineau societatii ... citeste toata stirea