Arestat pentru ca si-a batut nevasta

Barbatul in varsta de 54 de ani, din orasul Rznov, retinut de politisti in ziua de 29 martie, pentru violenta in familie, amenintare, nerespectarea ordinului de protectie si violarea sediului profesional, a fost arestat, miercuri, de Judecatoria Piatra-Neamt.El este Adrian Salavastru. Individul fusese evacuat din locuinta comuna, pe 2 martie, printr-un ordin de protectie al instantei si, timp de trei luni, nu avea voie sa se apropie la mai putin de 100 de metri de sotie ... citeste toata stirea