Arestat preventiv pentru furt de bunuri de la o societate din Horia

Joi, 7 aprilie, in urma activitatilor de cercetare efectuate intr-un dosar penal ce vizeaza savarsirea infractiunii de furt calificat, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Dulcesti au retinut persoana banuita de comiterea faptei, informeaza IPJ Neamt.Conform anchetatorilor, investigatiile au relevat faptul ca, in noaptea de 29 spre 30 martie, un barbat de 58 de ani, din Horia, ar fi patruns in curtea unei societati comerciale din aceeasi localitate, de unde ar fi sustras un utilaj ... citeste toata stirea